Logan: online tre nuove immagini del film

16/01/2017 |

Direttamente dalla sua pagina ufficiale Twitter, James Mangold, il regista di Logan, ha pubblicato tre nuove immagini del film. Le tre foto ci mostrano in anteprima Dafne Keen (Laura Kinney/X-23), Patrick Stewart (Professor X) e Hugh Jackman (Wolverine), tre degli attori di un cast composto anche da Boyd Holbrook, Doris Morgado, Elizabeth Rodriguez, Stephen Merchant e Dave Davis.



Mangold ha lavorato su una sceneggiatura scritta da David James Kelly e Michael Green. In Italia il film farà il suo debutto a partire dal prossimo 2 Marzo. Non è chiaro se questa sarà l'ultima pellicola del franchise. Sicuramente, stando alle sue parole, sarà l'ultima apparizione di Jackman nei panni dell'eroe di casa Marvel.