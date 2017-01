Tom Hardy conferma che reciterà in altri due film della saga Mad Max

News





16/01/2017 |

Il ritorno nelle sale di Mad Max è stato un autentico successo. La pellicola, infatti, ha incassato più di 350 milioni di dollari in tutto il mondo ed ha sancito il passaggio di consegne tra Mel Gibson e Tom Hardy, quest’ultimo chiamato ad indossare i panni del protagonista. Proprio Hardy, in una recente intervista, ha spiegato che Mad Max: Fury Road non è stato e non sarà l’unico film della saga in cui reciterà: “Ho firmato per tre pellicole. E’ soltanto una questione di quando sarà. Non sono sicuro che si chiamerà Mad Max: The Wasteland perchè questi titoli cambiano di continuo. L’unica cosa certa è che ci sarà un altro film Mad Max. Non vedo l’ora di scoprirlo. C’è tutta una mitologia intorno a Mad Max e Furiosa (il personaggio interpretato da Charlize Theron). Io sono solo in attesa della chiamata di George Miller”.



Tom Hardy non ha aggiunto, però, quando potrebbero partire le riprese del secondo film che sarà diretto ancora una volta da George Miller.