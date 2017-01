Zoë Kravitz parla del sequel di Animali Fantastici e Dove Trovarli

News





17/01/2017 |

Uno dei personaggi che ritroveremo nel sequel di Animali Fantastici e Dove Trovarli è quello di Leta, interpretato ancora una volta da Zoë Kravitz. L’attrice, durante il corso di un’intervista, ha rilasciato alcune informazioni in merito al film: “Sono veramente contenta di recitare in questa nuova pellicola, considerando anche il fatto che il mio ruolo sarà più grande. Le riprese dovrebbero partire nel mese di giugno o in quello di luglio e non vedo l’ora, sono emozionata”.



La Kravitz ha parlato anche del rapporto tra il suo personaggio ed il protagonista Newt Scamander, il cui ruolo sappiamo essere affidato ad Eddie Redmayne: “Il loro rapporto è veramente molto complesso e credo che i due avranno il tempo giusto per farlo crescere e per svilupparlo. Ci sarà da divertirsi”.



Animali Fantastici e Dove Trovarli 2 sarà diretto ancora una volta da David Yates ed uscirà nelle sale a partire dal 2018.