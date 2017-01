Spider-Man Homecoming: Michael Keaton parla del suo personaggio

News





17/01/2017 |

Il mese di giugno porterà nelle sale italiane Spider-Man Homecoming, il nuovo atteso film dedicato all’eroe di casa Marvel. La pellicola rappresenta l’ennesimo reboot cinematografico e vedrà Tom Holland calarsi nella parte dell’Uomo Ragno, come già visto in Captain America: Civil War, film in cui l’attore ha fatto una breve apparizione. Tra i nuovi personaggi che ritroveremo nel cinecomic spunta anche il villain Avvoltoio che sarà interpretato da Michael Keaton.



L’attore, in un’intervista, ha parlato di questa esperienza cinematografica: “Non vi posso rivelare troppo su di lui. Quello che dico è che lui è, e allo stesso tempo non è, quel tipo di personaggio. E’ talmente interessante come villain che sono arrivato anche a capire il suo punto di vista e questo lo rende speciale”.



Per Keaton si tratta di un ritorno sul set di un cinecomic: “Inizialmente ho detto di no perchè avevo altri progetti ma sono felice che la produzione abbia trovato la data giusta per permettermi di partecipare alle riprese. Sono veramente contento di questo”.