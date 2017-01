Qua la Zampa! - Rilasciata la scena How Deep Is Your Love

News





17/01/2017 |

La Eagle Pictures ha rilasciato una nuova scena di Qua la Zampa!, intitolata How Deep Is Your Love. La pellicola diretta da Lasse Hallstrom, basata sul romanzo di W. Bruce Cameron, ha nel cast originale Dennis Quaid, Britt Robertson, K.J. Apa. Per quanto riguarda la versione nella nostra lingua, la voce del protagonista è stata affidata a Gerry Scotti.



Qua la Zampa! uscirà in Italia a partire dal 19 Gennaio.



Sinossi di Qua la Zampa!

Dal regista di Hachiko, una nuova emozionante storia con un protagonista… a quattro zampe. Il narratore della storia è Bailey, un cucciolo di cane saggio e divertente che tra mille avventure e tanti proprietari ci conduce in un viaggio incantato alla ricerca del senso della vita, dell’amore e della lealtà, superando il velo sottile che separa animali ed esseri umani.