19/01/2017 |

Cambio di data di uscita per T2 TRAINSPOTTING che uscirà in Italia il prossimo 23 Febbraio 2017.

T2 TRAINSPOTTING è il sequel del film di culto diretto da Danny Boyle, con Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller e Robert Carlyle.



Renton, Sick Boy, Begbie e Spud 20 anni dopo sono alle prese con le loro nuove vite. Non ci sono più problemi con la droga ma, questa volta, il business è legato alla pornografia...



Questo il nuovo trailer italiano del film: