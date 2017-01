Fallen: tre nuove featurette

News





19/01/2017

Grazie a M2 Pictures siamo lieti di presentarvi tre nuove featurette di Fallen. Il film, che vede alla regia Scott Hicks, ed ha tra i suoi protagonisti Addison Timlin, Jeremy Irvine, Harrison Gilbertson, Joely Richardson, Lola Kirke, Malachi Kirby, Hermione Corfield, e Daisy Head sarà al cinema dal 26 gennaio.



Sinossi di Fallen

Ispirato all’omonima saga di best seller mondiali, FALLEN ha per protagonista Lucinda “Luce” Price, una diciassettenne molto determinata che apparentemente sembra vivere una vita normale, fino a quando non viene accusata di un crimine che non ha commesso.

Spedita al rigido riformatorio Sword & Cross, Luce si trova a essere corteggiata da due ragazzi, ai quali si sente inspiegabilmente legata.

Sola e perseguitata da strane visioni, Luce inizia a svelare dei segreti legati al suo passato e scopre che i due giovani sono angeli caduti che si contendono il suo amore da secoli. Luce dovrà far chiarezza nei suoi sentimenti e scegliere da che parte schierarsi in un’epica battaglia tra Bene e Male per difendere il suo vero amore.