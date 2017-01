Proprio Lui?: la scena Come la Pantera Rosa

News





21/01/2017 |

La 20th Century Fox ha distribuito in rete una nuova scena di Proprio Lui? intitolata Come la Pantera Rosa. La pellicola è diretta da John Hamburg che ha curato anche la sceneggiatura assieme a Ian Helfer e vede protagonista Bryan Cranston, nei panni di un padre di famiglia di nome Ned Fleming, che arriverà a scontrarsi con il fidanzato di sua figlia, un giovane ricco interpretato da James Franco, l'altra star del fim. Il cast è completato anche dalle presenze di Zoey Deutch, Tangie Ambrose, Cedric the Entertainer, Bob Stephenson.



Il debutto italiano in tutte le sale è fissato per il 26 Gennaio.



Sinossi di Proprio Lui?

La storia esilarante su un padre del Midwest che per Natale porta la famiglia a visitare una delle figlie che frequenta Stanford. L'uomo finirà per entrare in competizione con il fidanzato di sua figlia, un giovane miliardario di Internet molto bello, ricchissimo ma socialmente inaccettabile!