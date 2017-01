Box Office Italia: L’Ora Legale ha conquistato il primo posto

News





23/01/2017

E’ la commedia all’italiana a dominare questo fine settimana cinematografico. In classifica, al primo posto, spicca infatti L’Ora Legale, l’ultimo film di Ficarra e Picone che ha incassato 3.253.984 euro. La commedia ha tolto il primo posto a Collateral Beauty di David Frankel, scivolato addirittura in terza posizione con un incasso pari a 1.214.988 euro. Al secondo posto, invece, è rimasto stabile Allied - Un’Ombra Nascosta di Robert Zemeckis che, alla sua seconda settimana, ha incassato 1.277.705 euro. Debutto al quarto posto, invece, per xXx - Il Ritorno di Xander Cage di D.J. Caruso che ha trovato spazio al quarto posto della classifica box office (1.130.174 euro). Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano la new entry Arrival di Denis Villeneuve (1.104.770 euro) e Sing di Garth Jennings (969.278 euro).