Kong: Skull Island: lo spot internazionale Breath

24/01/2017 |

Un nuovo spot internazionale di Kong: Skull Island è stato rilasciato online dalla Warner Bros. La pellicola di Jordan Vogt-Roberts ha nel cast Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly, Tian Jing, Corey Hawkins, Jason Mitchell, John Ortiz, Thomas Mann, SheaWhigham, Toby Kebbell e Eugene Cordero. Per il regista si tratta del primo progetto cinematografico dopo The Kings of Summer, diretto nel 2013.



Il film arriverà nelle sale italiane a partire dal 9 marzo.



Sinossi di Kong: Skull Island:

Kong: Skull Island della Warner Bros. Pictures e della Legendary Pictures ripercorrono le origini del mitico Kong in un’avvincente, originale avventura del regista Jordan Vogt-Roberts. Nel film, un gruppo di esploratori si avventura in profondità all’interno di un’isola sperduta del Pacifico - tanto bella quanto infida - inconsapevoli del fatto che stanno per entrare nel terreno del mitico Kong.