The Ring 3: lo spot internazionale Seven Days

News





24/01/2017 |

Si intitola Seven Days il nuovo spot di The Ring 3 rilasciato in rete dalla Paramount Pictures. La pellicola, appartenente al famoso franchise horror lanciato negli USA nel 2002, è diretta da F. Javier Gutiérrez che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Jacob Aaron Estes e Akiva Goldsman. Protagonisti del film sono Laura Wiggins, Aimee Teegarden, Johnny Galecki, Lizzie Brocheré, Bonnie Morgan, Alex Roe e Matilda Anna Ingrid Lutz.



The Ring 3 debutterà in Italia a partire dal prossimo 2 Febbraio.



Sinossi di The Ring 3:

Un nuovo capitolo della fortunata serie horror di THE RING. Una giovane donna comincia a preoccuparsi per il suo ragazzo quando lo vede interessarsi ad un’oscura credenza intorno ad una misteriosa videocassetta che si dice uccida dopo sette giorni chi la guarda. Si sacrifica per salvare il suo ragazzo e nel farlo scopre qualcosa di orribile: c’è un “film dentro il film” che nessuno ha mai visto prima…