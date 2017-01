Jackie: la scena Dopo l'omicidio di JFK

News





24/01/2017 |

Grazie alla Lucky Red ecco a voi una clip di Jackie dal titolo Dopo l'omicidio di JFK. La pellicola di Pablo Larrain (No - I giorni dell'arcobaleno e El Club) racconterà la storia dei primi quattro giorni vissuti da Jackie Kennedy, moglie del Presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy, dopo la morte del marito in quel di Dallas. Ad interpretare la protagonista troveremo Natalie Portman affiancata nel cast da Peter Sarsgaard, Greta Gerwig e John Hurt.



Prodotto da Darren Aronofksy, Scott Franklin e Ari Handel della Protozoa e da Juan de Dios Larraín della Fabula Films e da Mickey Liddell della LD Entertainment, la pellicola ha una sceneggiatura scritta da Noah Oppenheim.



Jackie è uscito negli USA lo scorso 2 dicembre mentre in Italia sbarcherà a partire dal prossimo 16 Febbraio.



Sinossi di Jackie:

Pablo Larraìn dirige il premio Oscar Natalie Portman (candidata ai Golden Globe come Miglior Attrice) nei panni della First Lady per antonomasia, Jacqueline Kennedy, nei quattro giorni successivi all’omicidio di JFK.