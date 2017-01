Doraemon Il Film - Nobita e la Nascita del Giappone: la scena Il Giuramento

News





25/01/2017 |

Dal prossimo 26 Gennaio arriverà in Italia un nuovo capitolo della saga animata di Doraemon. Doraemon Il Film - Nobita e la Nascita del Giappone è infatti l'ennesimo episodio basato sulle storie del gatto robot creato da Fujiko F. Fujio e diretto, questa volta, dal regista Shinnosuke Yakuwa. Oggi, grazie alla Lucky Red, siamo lieti di presentarvi la clip Il Giuramento.



Sinossi di Doraemon Il Film - Nobita e la Nascita del Giappone:

Il simpatico e protettivo gatto robot, creato da Fujiko F. Fujio, che dal 1969 ad oggi diverte grandi e piccini con manga, serie, musical e video giochi e che in Italia rappresenta il cartone animato TV più seguito di sempre, torna al cinema con una nuova avventura!

Nobita e i suoi amici, stanchi del mondo odierno, decidono di partire per una nuova avventura viaggiando indietro nel tempo di ben 70.000 anni, in un'epoca in cui il Giappone non era ancora abitato. Qui, grazie ai poteri di Doraemon, popolano il Pianeta di creature magiche, finché un giorno incontrano Kukuru, un ragazzo dell'epoca primitiva il cui villaggio è stato distrutto dalla tribù di Ghigazombie, un terribile e infido stregone-sciamano. Nobita e i suoi amici aiuteranno Kukuru a combattere Ghigazombie e a liberare i suoi compagni.