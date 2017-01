Monster Trucks: la featurette internazionale Creating the Monstertruck

News





26/01/2017 |

La Paramount Pictures ha distribuito online una featurette di Monster Trucks dal titolo Creating the Monstertruck. La pellicola diretta da Chris Wedge, che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Derek Connolly, ha un cast composto da Lucas Till, il protagonista, Amy Ryan, Barry Pepper, Danny Glover, Jane Levy, Rob Lowe, Thomas Lennon.



L'uscita italiana è fissata per il 4 Maggio mentre negli USA ha debuttato lo scorso 13 Gennaio.



Sinossi di Monster Trucks:

Smanioso di lasciarsi alle spalle in un modo o nell'altro la sua vita e la sua città natale, Tripp (Lucas Till), uno studente di liceo, costruisce un gigantesco macchinone (o Monster Truck) con resti e rottami di vecchie auto. Quando l'esplosione di un impianto petrolifero della zona porta alla luce una strana creatura sotterranea che ama la velocità, Tripp ha forse trovato un nuovo improbabile amico, e pure un modo per andarsene. Con effetti speciali all'avanguardia e immagini 3D di ultima generazione, Monster Trucks è un film d'azione per tutta la famiglia che ti tiene incollato allo schermo, ma sa anche toccarti il cuore.