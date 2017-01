Fallen: ecco la featurette Stai lontana da Luce

News





26/01/2017 |

La M2Pictures ha rilasciato la clip in italiano di Fallen dal titolo Stai lontana da Luce. Il fantasy movie di Scott Hicks vede al centro della scena Addison Timlin, Jeremy Irvine, Harrison Gilbertson, Joely Richardson. Fallen, la cui sceneggiatura è stata scritta da Michael Arlen Ross e Kathryn Price, è l'adattamento cinematografico del romanzo scritto da Lauren Kate.



L’uscita nel nostro Paese è fissata per oggi 26 gennaio.



Sinossi di Fallen:

Basato sulla saga di best seller mondiali scritta dall’americana Lauren Kate, FALLEN ha per protagonista Lucinda “Luce” Price, una diciassettenne dalla forte forza di volontà che apparentemente sembra vivere una vita normale, fino a quando non viene accusata di un crimine che non ha commesso. Spedita al rigido riformatorio Sword & Cross, Luce si trova a essere corteggiata da due ragazzi, ai quali si sente inspiegabilmente legata. Sola e perseguitata da strane visioni, Luce inizia a svelare dei segreti legati al suo passato e scopre che i due giovani sono angeli caduti che si contendono il suo amore da secoli. Luce dovrà far chiarezza nei suoi sentimenti e scegliere da che parte schierarsi in un’epica battaglia tra Paradiso e Inferno alla ricerca del vero amore.