Vengo con… Mamma: il trailer italiano

26/01/2017 |

E’ online, tramite la 20th Century Fox, il primo trailer italiano di Vengo con… Mamma. La commedia diretta da Jonathan Levine vede come protagonista Amy Schumer nei panni di una donna che, lasciata dal fidanzato, decide di partire per l’Ecuador con sua madre (Goldie Hawn). In questo viaggio particolare le due donne verranno rapite da una banda criminale e proveranno ad unire le forze per cercare una via di fuga.



Il cast è completato dalle presenze di Joan Cusack, Ike Barinholtz, Wanda Sykes, Christopher Meloni.



Levine ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Katie Dippold.



Vengo con… Mamma uscirà in Italia a Giugno 2017.