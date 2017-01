Lutto nel mono del cinema: è scomparso John Hurt

News





28/01/2017 |

Il mondo del cinema internazionale piange la scomparsa dell’attore britannico John Hurt. L’artista, settantasette anni, è deceduto a seguito di una lunga battaglia contro il cancro.



Hurt, che aveva debuttato nel mondo del cinema nel 1962 recitando in The Wild and the Willing, aveva lavorato ad alcune pellicole famosissime quali Orwell 1984, Fuga di Mezzanotte, The Elephant Man, Harry Potter e la Pietra Filosofale ed Harry Potter e i Doni della Morte, dove interpretò Mr. Ollivander, V per Vendetta ed Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo. Inoltre, nel 1979, recitò anche in Alien di Ridley Scott vestendo i panni di Kane.



Nel corso della sua carriera Hurt aveva ricevuto due nomination all’Oscar come Miglior Attore Protagonista per Fuga di Mezzanotte e The Elephant Man e vinto nel 1979 il Golden Globe.



Recentemente aveva anche recitato in Jackie, il film di Pablo Larraín con Natalie Portman protagonista che nel corso dell’anno uscirà anche in Italia.