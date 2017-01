Animali Fantastici e Dove Trovarli: lo spot che annuncia l’uscita nei formati Digital Download, Blu-ray e DVD

News





28/01/2017 |

La Warner Bros. ha annunciato l'uscita dell'Home Video di Animali Fantastici e Dove Trovarli. La pellicola sarà disponibile in Digital Download a partire dal 13 marzo, mentre dal 28 dello stesso mese arriverà anche nei formati Blu-ray e DVD.



Animali Fantastici e dove trovarli è un’avventura tutta nuova che ci riporta nel fantastico mondo creato da J.K. Rowling. Il premio Oscar® Eddie Redmayne (La teoria del tutto) è l’interprete principale, nel ruolo del “magizoologo” di questo mondo fantastico, Newt Scamander, con la regia di David Yates, regista degli ultimi quattro film della saga campione d’incassi di Harry Potter.



Animali Fantastici e dove trovarli inizia nel 1926 con Newt Scamander che ha appena terminato un viaggio in giro per il mondo per cercare e documentare una straordinaria gamma di creature magiche. Arrivato a New York per una breve pausa, pensa che tutto stia andando per il verso giusto…se non fosse per un No-Maj (termine americano per Babbano) di nome Jacob, una valigetta lasciata nel posto sbagliato, e per la fuga di alcuni degli Animali Fantastici di Newt, che potrebbero causare molti problemi sia nel mondo magico che in quello babbano.



Nel cast di Animali Fantastici e dove trovarli troviamo anche Katherine Waterston (Steve Jobs, Vizio di forma) nella parte di Tina; il vincitore del premio Tony Dan Fogler (The 25th Annual Putnam County Spelling Bee) in quella di Jacob; Alison Sudol (Dig, Transparent) è la sorella di Tina, Queenie; Ezra Miller (Un disastro di ragazza) è Credence; la due volte candidate all’Oscar® Samantha Morton (In America-Il sogno che non c’era, Accordi e disaccordi) nel ruolo di Mary Lou; il premio Oscar® Jon Voight (Tornando a casa, Ray Donovan per la TV) nel ruolo di Henry Shaw, Sr.; Ron Perlman (i film di Hellboy) nel ruolo di Gnarlack; Carmen Ejogo (Selma) in quello di Seraphina; Jenn Murray(Brooklyn) in quello di Chastity; la giovane esordiente Faith Wood-Blagrove in quello di Modesty e Colin Farrell (True Detective) in quello di Percival Graves.



Il film vede il debutto alla sceneggiatura di J.K. Rowling, i cui amati libri di Harry Potter sono stati adattati per diventare la saga di maggiore incasso di tutti i tempi. La sua sceneggiatura le è stata ispirata dal libro di testo in uso a Hogwarts, Fantastic Beasts and Where to Find Them, scritto dal suo personaggio, Newt Scamander.



Qui sotto troverete un nuovo spot del film.