Millie Bobby Brown nel cast di Godzilla: King of Monsters

29/01/2017 |

La giovane star della serie tv Stranger Things, Millie Bobby Brown, è entrata ufficialmente nel cast di Godzilla: King of Monsters. Il terzo capitolo del franchise dedicato al grande mostro sarà diretto da Michael Dougherty che si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura assieme a Zach Shields.



La Brown è la prima attrice ad essere stata inserita nel cast di questo film. La produzione, infatti, non ha ancora annunciato i nomi degli altri protagonisti e non è chiaro se Bryan Cranston, Aaron Taylor-Johnson ed Elizabeth Olsen, che abbiamo visto nel Godzilla di Gareth Edwards, torneranno anche in questo nuovo capitolo.



La Legendary Pictures produrrà la pellicola.



Godzilla: King of Monsters uscirà nelle sale a partire dal 22 Marzo 2019.