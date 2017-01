Box Office Italia: L’Ora Legale ancora in vetta

News





30/01/2017 |

Alla sua seconda settimana in Italia L’Ora Legale di Ficarra e Picone ha mantenuto il primo posto della classifica box office incassando 2.433.909 euro. Alle sue spalle ha debuttato, invece, La La Land di Damien Chazelle che ha incassato 2.038.449 euro riuscendo a resistere all’uscita dell’esordiente Split. Il thriller di M. Night Shyamalan ha occupato di fatto la terza posizione con un incasso pari a 1.899.138 euro. Un gradino più in basso troviamo invece Arrival di Denis Villeneuve che ha portato via 684.407 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Sing di Garth Jennings (613.958 euro) e la new entry Fallen di Scott Hicks (605.148 euro).