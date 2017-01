Proprio Lui?: la scena L’incontro con Laird

News





E' uscito pochi giorni fa in Italia Proprio Lui? la pellicola diretta da John Hamburg che ha curato anche la sceneggiatura assieme a Ian Helfer. Il film vede protagonista Bryan Cranston, nei panni di un padre di famiglia di nome Ned Fleming, che arriverà a scontrarsi con il fidanzato di sua figlia, un giovane ricco interpretato da James Franco, l'altra star del fim. Il cast è completato anche dalle presenze di Zoey Deutch, Tangie Ambrose, Cedric the Entertainer, Bob Stephenson.



Tramite la 20th Century Fox oggi vi presentiamo la scena L'incontro con Laird.



Sinossi di Proprio Lui?

La storia esilarante su un padre del Midwest che per Natale porta la famiglia a visitare una delle figlie che frequenta Stanford. L'uomo finirà per entrare in competizione con il fidanzato di sua figlia, un giovane miliardario di Internet molto bello, ricchissimo ma socialmente inaccettabile!