Extinction: Michael Peña nel cast

01/02/2017 |

Michael Peña è ufficialmente entrato nel cast di Extinction, il thriller sci-fi che sarà diretto da Ben Young. Il film sarà prodotto da Todd Lieberman e David Hoberman della Mandeville mentre i produttori esecutivi saranno Alexander Young della Mandeville e Nathan Kahane e Joe Drake della Good Universe. Young dirigerà la pellicola da una sceneggiatura scritta da Spenser Cohen, Brad Caleb Kane e dallo sceneggiatore di Arrival Eric Heisserer.



Peña interpreterà un uomo ossessionato dal fatto di perdere la sua famiglia. I suoi brutti pensieri coincideranno con un’invasione aliena che metterà in serio pericolo l’umanità. In questo contesto troverà la forza di proteggere se stesso e i suoi cari.



Per l’attore si tratta dell’ennesimo progetto, considerando che attualmente è impegnato con le riprese di A Wrinkle in Time. La star è entrato anche nel cast di Ant-Man and the Wasp, il sequel di Ant-Man prodotto dalla Marvel e diretto ancora una volta da Peyton Reed.