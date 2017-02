Ben Affleck non dirigerà il nuovo film su Batman

News





01/02/2017 |

Colpo di scena in casa Warner Bros. Ben Affleck, infatti, ha deciso di non dirigere il nuovo stand alone movie dedicato a Batman. La star, che resterà comunque come produttore e protagonista, ha dunque fatto un passo indietro rispetto a qualche mese fa, quando aveva annunciato che avrebbe diretto lui stesso il film.



In un comunicato Affleck ha spiegato: “Ci sono alcuni personaggi che occupano un posto speciale nel cuore di milioni di persone. Questo ruolo richiede attenzione, passione ed una prestazione eccellente ed è chiaro che non posso occupare entrambe le funzioni. Con lo studio ho deciso di trovare un regista che collaborerà con me sulla realizzazione del film”.



Stando alle prime informazioni nella lista dei possibili registi spiccherebbe anche il nome di Matt Reeves, papà di Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie.



Attualmente The Batman, questo il titolo della pellicola, vede nel cast J.K. Simmons, Joe Manganiello e Jeremy Irons.