Matthew Modine nel cast di My Love Affair With Marriage

News





01/02/2017 |

Fresco del premio ricevuto durante i Screen Actors Guild Awards Matthew Modine è entrato ufficialmente nel cast di My Love Affair With Marriage. La pellicola animata, scritta e diretta da Signe Baumane, racconterà il viaggio di una donna dalla fervida immaginazione attraverso i suoi matrimoni (alcuni reali, altri immaginari). Modine darà voce al secondo marito della protagonista e sarà anche il produttore esecutivo assieme ad Adam Rackoff attraverso la loro compagnia Cinco Dedos Peliculas.



Non è la prima volta che Modine presta la sua voce ad una pellicola animata: nel 2010 recitò in Un Gatto a Parigi di Jean-Loup Felicioli ed Alain Gagnol mentre nel 2008 lavorò a Mia et le Migou di Jacques-Rémy Girerd.



My Love Affair With Marriage sarà prodotto da Sturgis Warner.



L’uscita è fissata per il 2019.