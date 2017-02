Inner City: Colin Farrell in trattative per recitare nel film

News





01/02/2017 |

Colin Farrell è entrato ufficialmente in trattative per recitare all’interno di Inner City. Se tutto andrà a buon fine l’attore raggiungerà Denzel Washington, quest'ultimo scelto dalla produzione per vestire i panni del protagonista.



Washington interpreterà un caparbio avvocato di nome Roman J. Israel che ha da sempre svolto nel migliore dei modi il proprio lavoro. La morte del suo partner gli permetterà di assumere il controllo della loro società e a scoprire alcuni dettagli sulle crociate portate avanti dallo studio legale che lo condurranno verso una crisi esistenziale.



La pellicola ha una sceneggiatura scritta da Dan Gilroy che si occuperà anche di dirigerla. Per Gilroy si tratta del secondo film da regista dopo Lo Sciacallo - Nightcrawler, uscito nel 2014.