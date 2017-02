The Black Hand: Leonardo DiCaprio sarà il protagonista

News





02/02/2017

Un nuovo progetto cinematografico attende all’orizzonte Leonardo DiCaprio. Il Premio Oscar, infatti, sarà il protagonista ed il produttore di The Black Hand, pellicola prodotta dalla Paramount Pictures ed adattamento cinematografico del libro di Stephan Talty.



Il film racconterà la storia di Joe Petrosino, poliziotto definito lo Sherlock Holmes italiano che nell'America del 1900 portò avanti la sua battaglia contro la mafia.



Ellen Goldsmith-Vein e Jeremy Bell della The Gotham Group produrranno il film assieme a Jennifer Davisson e Nathaniel Posey.



L’uscita di The Black Hand è fissata per il 2018.