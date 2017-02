Dragged Across Concrete: Mel Gibson e Vince Vaughn nel cast

News





02/02/2017

Dragged Across Concrete, thriller movie attualmente in lavorazione, ha trovato i suoi protagonisti. Mel Gibson e Vince Vaughn, infatti, sono entrati ufficialmente nel cast di questa pellicola che sarà diretta da S. Craig Zahler. Keith Kjarval della Unified Pictures produrrà il film assieme a Jack Heller.



Gibson e Vaughn interpreteranno due poliziotti che verranno sospesi dal servizio quando un video porterà alla luce i loro metodi brutali contro i criminali. Il fatto in questione li spingerà a cercare la loro vendetta.



Per Craig Zahler si tratta del suo terzo film in carriera. Attualmente il regista è impegnato con le riprese di Brawl in Cell Block 99, pellicola che vede tra i protagonisti anche Vince Vaughn.