Keanu Reeves sarà il protagonista del thriller Siberia

02/02/2017 |

Keanu Reeves ha trovato il suo prossimo progetto cinematografico. L’attore reciterà come protagonista in Siberia, thriller movie diretto da Matthew Ross. Nel film Reeves vestirà i panni di un commerciante di diamanti americano che cercherà di vendere vendere diamanti blu di dubbia provenienza ad acquirenti russi. Non appena l’affare inizierà a collassare però si ritroverà coinvolto in un rapporto ossessivo con il proprietario di un bar di una piccola città siberiana.



Ross, che ha diretto lo scorso anno Frank & Lola, lavorerà su una sceneggiatura scritta da Scott Smith.



Le riprese di Siberia partiranno entro la fine dell’anno.