Love Child: Penelope Cruz e Edgar Ramirez saranno i protagonisti

03/02/2017 |

Penelope Cruz ed Edgar Ramirez saranno i protagonisti di Love Child, la dark comedy diretta da Todd Solondz.



La pellicola, la cui sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Solondz, racconterà la storia di un ragazzo di undici anni che organizza un incidente per mettere fuorigioco il compagno, violento, della madre. Nel tentativo di cambiare le cose presenterà a sua mamma un uomo affascinante ma quando i due si innamoreranno il suo atteggiamento sarà di nuovo ostile.



La Cruz, che ha recitato recentemente in Grimsby - Attenti a quell'altro, ha terminato da poco le riprese di Escobar mentre attualmente è impegnata sul set di Murder on the Orient Express.



Love Child uscirà nelle sale nel 2018.