The Mountain Between Us: Dermot Mulroney nel cast

03/02/2017

Un nuovo nome è stato aggiunto al cast di The Mountain Between Us. Stiamo parlando di Dermot Mulroney che lavorerà dunque accanto ai protagonisti Kate Winslet ed Idris Elba. Il film sarà diretto da Hany Abu-Assad (The Idol) ed è l’adattamento cinematografico del romanzo scritto da Charles Martin nel 2010. La storia racconta di un chirurgo e di una donna che, a seguito di un incidente aereo, si ritroveranno da soli nel deserto. Nel tentativo di sopravvivere i due scopriranno di essere legati da un forte sentimento.



La pellicola, la cui sceneggiatura è stata scritta da J. Mills Goodloe, vede nel cast anche Marci T. House, Lee Majdoub, Tintswalo Khumbuza ed Adam Lolacher.



Al momento l’uscita di The Mountain Between Us è prevista per il 20 Ottobre.