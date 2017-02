Mortal Engines: Robbie Sheehan e Ronan Raftery

News





Sono stati annunciati i primi due nomi del cast di Mortal Engine, il film adattamento cinematografico del libro sci-fi di Philip Reeve. Si tratta di Robbie Sheehan, che avrà un ruolo da protagonista, e Ronan Raftery, attori visti in The Messenger e Animali Fantastici e Dove Trovarli.



La pellicola, scritta e prodotta da Peter Jackson, vedrà dietro la macchina da presa Christian Rivers, al suo debutto ufficiale come regista.



Zane Weiner, Amanda Walker, Frank Walsh e Deborah Forte sono i produttori mentre Ken Kamins e Philippa Boyens sono i produttori esecutivi.



La pellicola arriverà nel 2018.



Sinossi del romanzo:

Futuro remoto. Tom, giovane Apprendista Storico di Terza Classe, vive in una Londra che si aggira per il mondo ormai deserto cercando di divorare altre città più deboli allo scopo di procacciarsi schiavi e risorse. Un caso fortuito porta il ragazzo a sventare il piano omicida di una giovane orribilmente sfigurata che attenta alla vita del capo della Corporazione degli Storici, l'archeologo Valentine. Prima che la misteriosa ragazza precipiti nel nulla del selvaggio Territorio Esterno, Tom riesce a farsi rivelare la sua identità. Ma, da quel momento, da eroe e si trasforma in preda. Età di lettura: da 11 anni.