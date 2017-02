Corin Hardy dirigerà The Nun, spin-off di The Conjuring 2

News





Un nuovo spin-off del franchise horror di The Conjuring è entrato ufficialmente in produzione. Dopo aver ammirato Annabelle, film nato grazie al personaggio visto nella pellicola originale della saga, ecco The Nun, basato sulla misteriosa figura apparsa in The Conjuring 2. E la New Line Cinema ha annunciato che dietro la macchina da presa ci sarà Corin Hardy, regista che ha debuttato due anni fa con l’horror The Hallow.



Le riprese di The Nun, la cui sceneggiatura è stata scritta da James Wan e Gary Dauberman, partiranno nel mese di Giugno. La pellicola sarà prodotta dallo stesso Wan e da Gary Dauberman.



Nell’agenda di Hardy non c’è soltanto questo di progetto. Il regista è stato infatti scelto per realizzare il remake de Il Corvo.