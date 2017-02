Ralph Fiennes dirigerà The White Crow

News





04/02/2017 |

Ralph Fiennes è pronto nuovamente a sedersi dietro la macchina da presa per quello che sarà il terzo film della sua carriera. Il regista, infatti, quattro anni dopo The Invisible Woman, lavorerà a The White Crow pellicola che racconterà la storia del ballerino e coreografo russo Rudolf Nureyev. Il film si baserà sulla biografia Rudolf Nureyev: The Life, scritta da Julie Kavanagh e racconterà della personalità esplosiva di questo grande artista sia dentro che fuori dal palco.



The White Crow sarà diretto da Gabrielle Tana della Magnolia Mae Productions e da Francois Ivernel della Montebello Productions.



Nei panni di Nureyev troveremo Oleg Ivenko mentre il resto del cast è composto da Adele Exarchopoulos, Sergei Polunin e Chulpan Khamatova.