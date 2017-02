Pitch Perfect 3: John Lithgow è entrato ufficialmente nel cast

News





04/02/2017

Un nuovo attore è entrato ufficialmente nel cast di Pitch Perfect 3. Stiamo parlando di John Lithgow, artista visto recentemente in The Accountant di Gavin O’Connor. Questo terzo atto della saga non sarà diretto da Elizabeth Banks, rimasta come attrice nel ruolo di Gail e produttrice, ma da Trish Sie. La produzione è affidata anche a Max Handelman della Brownstone Productions e a Paul Brooks della Gold Circle Entertainment. Kay Cannon si è occupato invece di scrivere la sceneggiatura.



Nel cast torneranno Anna Kendrick, Rebel Wilson e Brittany Snow, le star dei primi due capitoli.



L’uscita di Pitch Perfect 3 nelle sale italiane è fissata per il 22 Dicembre 2017.