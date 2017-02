Snow Ponies: Gerard Butler sarà il protagonista

News





04/02/2017 |

Gerard Butler ha trovato l’accordo per un nuovo progetto cinematografico. L’attore reciterà in Snow Ponies, la pellicola che segnerà il debutto in regia di Darrin Prescott.



La storia racconterà di un gruppo di uomini disposti a tutto pur di consegnare un misterioso pacco. Lungo il sentiero che stanno percorrendo, però, saranno costretti a scegliere tra la sopravvivenza e l'onore quando si troveranno ad affrontare ostacoli brutali lungo la loro strada. La sceneggiatura è stata scritta da Pat Healy.



Kelly McCormick produrrà Snow Ponies attraverso la 87eleven assieme a Butler e ad Alan Siegel. Nick Meyer e Marc Schaberg saranno i produttori esecutivi.



La produzione partirà entro la fine dell’anno.