Il Diritto di Contare: la clip dal titolo Abbiamo un lavoro da fare

04/02/2017 |

La 20th Century Fox, dal suo canale, ha distribuito una clip di Il Diritto di Contare dal titolo Abbiamo un lavoro da fare. Il nuovo film del regista Theodore Melfi racconta la vera storia di tre matematiche della NASA che hanno fornito i calcoli per il programma spaziale nel corso del 1960 e si baserà sul libro Hidden Figures: The Story of the African-American Women Who Helped Win the Space Race di Margot Lee Shetterly.



Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monáe interpreteranno le tre protagoniste Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson. Il cast è completato dalle presenze di Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons e Mahershala Ali. In Italia il film arriverà a partire dall'8 Marzo.



Sinossi di Il Diritto di Contare:

IL DIRITTO DI CONTARE è l’incredibile storia mai raccontata di Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monae), tre brillanti donne afroamericane che – alla NASA – lavorarono ad una delle più grandi operazioni della storia: la spedizione in orbita dell’astronauta John Glenn, un obbiettivo importante che non solo riportò fiducia nella nazione, ma che ribaltò la Corsa allo Spazio, galvanizzando il mondo intero. Le tre pioniere – superando ogni forma di barriera – sono state un modello d’ispirazione per generazioni.