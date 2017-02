La Paramount Pictures cancella il reboot di Venerdì 13

News





07/02/2017 |

La Paramount Pictures ha deciso di fare un passo indietro in merito alla realizzazione del reboot di Venerdì 13, pellicola in lavorazione da diversi anni presso lo studio. La Paramount ha infatti annunciato di aver rimosso il film dallo slot del 13 Ottobre, occupato ora dalla nuova pellicola Mother con protagonista Jennifer Lawrence. Al momento non sono stati rilasciati comunicati in merito a questo cambio di programma.



Il set del film avrebbe dovuto aprire i battenti durante la Primavera con Breck Eisner scelto per la regia. La produzione era affidata Michael Bay della Platinum Dunes, Andrew Form e Brad Fuller mentre la sceneggiatura è stata scritta da Aaron Guzikowski (Prisoners)



Venerdì 13 è una saga horror di grande successo che ha fatto nascere il mito cinematografico di Jason Vorhees. Il primo film, diretto da Sean S. Cunningham, uscì nel 1980.