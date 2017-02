The Price of Admission: Michael Sheen e Michelle Monaghan nel cast

News





07/02/2017 |

The Price of Admission ha trovato finalmente i suoi due protagonisti. Michael Sheen e Michelle Monaghan sono entrati infatti nel cast di questo film diretto da Peter Glanz.



John Powers Middleton ed Alex Foster della The Middleton Media Group, Neda Armian della Armian Pictures, Adrian Politowski della Umedia e lo stesso Glanz sono i produttori. Casey Affleck sarà invece il produttore esecutivo.



La trama del film non è stata svelata ma dalle prime informazioni sappiamo che Sheen interpreterà un drammaturgo mediocre alle prese con una crisi di mezza età. La Monaghan reciterà invece nei panni di una musicista stanca di non essere valorizzata.



La sceneggiatura è stata scritta da Peter Glanz.