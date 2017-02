The Burning Woman: Sienna Miller, Jacki Weaver, Aaron Paul e Christina Hendricks nel cast

News





07/02/2017 |

Sta prendendo sempre più forma il cast di The Burning Woman, la pellicola prodotta dalla Scott Free. I nomi di Sienna Miller, Jacki Weaver, Aaron Paul e Christina Hendricks sono stati annunciati dalla produzione di questa pellicola che sarà diretta da Jake Scott, figlio di Ridley Scott.



La sceneggiatura, scritta da Brad Ingelsby, racconterà di una donna la cui vita sarà stravolta dopo la scomparsa della figlia.



Ridley Scott, Kevin Walsh e Mike Pruss saranno i produttori per conto della Scott Free. Erika Olde sarà invece il produttore esecutivo.



Non è stata ancora annunciata la data dell’inizio delle riprese.