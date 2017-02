Brenton Thwaites nel cast di Ghosts of War

News





07/02/2017 |

Brenton Thwaites, una delle star di Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, è entrato a far parte del film Ghosts of War. Il thriller movie sarà diretto da Eric Bress (The Butterfly Effect e The Final Destination) che ha curato anche la sceneggiatura. D. Todd Shepherd della Miscellaneous Entertainment, Joe Simpson e Shelley Madison produrranno e finanzieranno il progetto. Adrian Jayasinha sarà il produttore esecutivo.



Ghosts of War, ambientato verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, racconterà la storia di cinque soldati americani chiamati a proteggere un castello francese dalla presenza di un nemico soprannaturale.



Brenton Thwaites, primo nome annunciato dalla produzione, vestirà i panni del protagonista, ovvero il leader di questo gruppo di soldati.



L’uscita è fissata per il 2018.