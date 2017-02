Alita: Battle Angel: Jennifer Connelly è entrata ufficialmente nel cast

News





08/02/2017 |

Un nuovo nome ha arricchito il cast di Alita: Battle Angel. Stiamo parlando di Jennifer Connelly, attrice che abbiamo visto recentemente in Shelter e in Storia d’Inverno. La star interpreterà uno dei villain di questo film che vede nel cast anche Rosa Salazar, Jackie Earle Haley, Eiza Gonzalez, Lana Condor, Mahershala Ali, Ed Skrein e Christoph Waltz.



La storia è ambientata nel 26° secolo e segue le vicende di un cyborg senza memoria pronto ad unirsi alle forze del bene per dare la caccia ai criminali. Il robot in questione, Alita appunto, sarà interpretato dalla Salazar.



Robert Rodriguez è il regista e sta lavorando su una sceneggiatura scritta da James Cameron e Laeta Kalogridis. Lo stesso Cameron produrrà il film con Jon Landau attraverso la Lightstorm Entertainment.



Le riprese sono attualmente in corso.