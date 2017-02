Toni Erdmann: Jack Nicholson e Kristen Wiig reciteranno nel remake

News





08/02/2017 |

La Paramount Pictures ha deciso di produrre il remake di Toni Erdmann ed ha scelto i due attori che reciteranno come protagonisti nel film. Stiamo parlando di Jack Nicholson e Kristen Wiig, con il primo che tornerà a lavorare sul set sette anni dopo Come Lo Sai, la commedia di James L. Brooks.



Adam McKay produrrà la pellicola con la Wiig, Will Ferrell e Jessica Elbaum della Gloria Sanchez Productions. Maren Ade sarà invece il produttore esecutivo con Jonas Dornbach e Janine Jackowski.



La Paramount Pictures è al momento alla ricerca di un regista e di uno sceneggiatore.



Il film originale è uscito nel 2016 diretto da Maren Ade e con Sandra Huller e Peter Simonischek protagonisti.