Piercing: Mia Wasikowska e Christopher Abbott saranno i protagonisti

08/02/2017

Mia Wasikowska e Christopher Abbott sono entrati nel cast di Piercing, il nuovo film di Nicolas Pesce. Abbott reciterà nei panni di un killer ingaggiato per uccidere una prostituta all’interno di un albergo. Il suo piano, però, sarà sventato dalla chiamata di una ragazza seducente e misteriosa - il cui ruolo è stato affidato alla Wasikowska - che inizierà con lui un gioco in stile gatto con il topo.



Nel cast di questo thriller troveremo anche Laia Costa, Maria Dizzia, Wendell Pierce e Marin Ireland.



Josh Mond, Antonio Campos e Schuyler Weissdella Borderline Films saranno i produttori con Jacob Wasserman. Per il regista Nicolas Pesce si tratta del secondo film in carriera dopo The Eyes of My Mother diretto lo scorso anno.