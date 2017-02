Fortunata: online il trailer italiano

News





08/02/2017 |

La Universal Pictures ha rilasciato il primo trailer di Fortunata. Il film è diretto da Sergio Castellito che ha lavorato con un cast composto da Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, Edoardo Pesce e Hanna Schygulla.



La pellicola, girata nella periferia romana, è scritta da Margaret Mazzantini mentre la fotografia è di Gian Filippo Corticelli. Fortunata è prodotto da Indigo Film e HT Film in collaborazione con Universal Pictures International, che distribuirà il film nel nostro Paese.



L’uscita è fissata per il 20 Aprile.



Sinossi di Fortunata:

“Fortunata” racconta la storia di una giovane madre (Jasmine Trinca) con un matrimonio fallito alle spalle, che quotidianamente combatte per conquistare il suo sogno: aprire un negozio di parrucchiera sfidando il suo destino, nel tentativo di emanciparsi e conquistare la sua indipendenza e il diritto alla felicità.