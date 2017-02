Resident Evil: The Final Chapter: la scena in italiano Tutto qui?

News





09/02/2017 |

Manca una settimana esatta all'uscita di Resident Evil: The Final Chapter in Italia ed oggi, tramite la Sony Pictures, vi mostriamo una clip in italiano intitolata Tutto qui?Diretta come sempre da Paul W.S. Anderson, la pellicola vede tornare al centro della scena Milla Jovovich che interpreterà ancora una volta Alice. Il cast è composto anche da Ruby Rose, Ali Larter, Iain Glen, Shawn Roberts, William Levy, Eoin Macken.



La storia, ambientata dopo i fatti di Resident Evil: Retribution, racconta di Alice che torna nella città dove tutto ha avuto inizio: Raccoon City. Nel luogo in cui è nata la Umbrella Corporation, Alice dovrà affrontare proprio la terrificante compagnia decisa più che mai ad eliminare tutti i sopravvissuti all’apocalisse zombie. Accanto a lei troveremo diversi personaggi visti nei capitoli precedenti, che uniranno le forze per uccidere orde di zombie e nuovi mostri inseriti in questo ultimo episodio.



Resident Evil: The Final Chapter in Italia arriverà il 16 Febbraio.



Sinossi di Resident Evil: The Final Chapter:

Il T-virus mortale della società farmaceutica Umbrella Corporation continua a devastare la Terra, trasformando la popolazione mondiale in legioni di zombie affamati di carne umana. ALICE (Milla Jovovich), l’unica e ultima speranza per la razza umana, si risveglia all’interno della struttura segreta della Umbrella e svolgendo indagini approfondite, scopre alcuni segreti del suo misterioso passato. Senza un rifugio sicuro, Alice continua a cercare i responsabili dell’epidemia; un inseguimento che la condurrà da Tokyo a New York, Washington D.C. e Mosca, un viaggio che culminerà con una sconcertante rivelazione che la costringerà a rimettere in discussione tutte le sue certezze Con l’aiuto di nuovi alleati e vecchi amici, Alice dovrà combattere per sopravvivere abbastanza a lungo da sfuggire ad un mondo sull’orlo dell’oblio. Il conto alla rovescia è iniziato.