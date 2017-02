Pitch Perfect 3: Matt Lanter nel cast

News





10/02/2017 |

Matt Lanter è entrato ufficialmente nel cast di Pitch Perfect 3, il nuovo capitolo di questo straordinario franchise nato nel 2012. La pellicola sarà diretta da Trish Sie che ne ha ereditato il timone da Elizabeth Banks tornata sia come attrice sia come produttrice. Con lei torneranno nel cast anche le star dei primi due capitoli Anna Kendrick, Rebel Wilson e Brittany Snow. Il gruppo di attori sarà completato dalle presenze di Ruby Rose, Hailee Steinfeld, John Lithgow, Anna Camp, Alexis Knapp.



La produzione è affidata a Max Handelman della Brownstone Productions e a Paul Brooks della Gold Circle Entertainment. Kay Cannon si è occupato invece di scrivere la sceneggiatura.



L’uscita di Pitch Perfect 3 nelle sale italiane è fissata per il 22 Dicembre 2017.