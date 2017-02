David Gordon Green dirigerà il nuovo Halloween

News





10/02/2017 |

La Miramax ha annunciato ufficialmente il nome del regista che porterà nelle sale il nuovo reboot di Halloween. David Gordon Green, regista di All’Ultimo Voto, è stato infatti ingaggiato dalla produzione per far rivivere il mito di Michael Myers. Gordon Green si occuperà anche di scrivere la sceneggiatura assieme a Danny McBride.



John Carpenter, che nel 1978 ha diretto il primo film del franchise Halloween - La Notte delle Streghe, sarà il produttore esecutivo mentre la produzione è affidata a Malek Akkad, per conto della Trancas, e a Jason Blum della Blumhouse.



Halloween uscirà nelle sale il 19 Ottobre 2018.