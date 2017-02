T2 Trainspotting: lo speciale con protagonista Begbie

News





10/02/2017 |

La Sony Pictures ha rilasciato un altro speciale di T2 Trainspotting questa volta dedicato a Begbie, il personaggio interpretato da Robert Carlyle. Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 23 Febbraio, ventuno anni dopo il debutto nei cinema della pellicola originale. La regia è affidata ancora una volta a Danny Boyle che ha riunito per l’occasione gli attori Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller e Robert Carlyle.



Basato come sempre sui personaggi creati dallo scrittore scozzese Irvine Welsh, T2 Trainspotting 2 ha una sceneggiatura scritta da John Hodge.



Sinossi di T2 Trainspotting:

Renton, Sick Boy, Begbie e Spud 20 anni dopo sono alle prese con le loro nuove vite. Non ci sono più problemi con la droga ma, questa volta, il business è legato alla pornografia...