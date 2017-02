Ozzy Cucciolo Coraggioso: il trailer italiano

News





10/02/2017 |

La Eagle Pictures ha rilasciato il trailer italiano di Ozzy Cucciolo Coraggioso, la pellicola animata di Alberto Rodriguez e Nacho La Casa distribuita in Italia dalla Eagle Pictures.



Per entrambi i registi, che hanno lavorato su una sceneggiatura scritta da Juan Ramón Ruiz de Somavía, si tratta del debutto dietro la macchina da presa.



Sinossi di Ozzy Cucciolo Coraggioso:

Ozzy, un simpatico beagle, svolge una vita serena e idilliaca fino al giorno in cui i suoi padroni devono improvvisamente partire per il Giappone senza la possibilità di portarlo con loro. Profondamente addolorati, i Martins dovranno cercare una sistemazione temporanea per Ozzy e la scelta ricade su un canile extra lusso. Ma quello che all’apparenza sembra un paradiso di amore e coccole, si rivelerà ben presto una terribile prigione per cani, gestita da un proprietario malvagio. Ozzy dovrà trovare la forza di resistere e il coraggio di scappare grazie anche all’aiuto dei suoi nuovi amici a 4 zampe.

Un’avventura divertente per tutta la famiglia, una storia di amicizia, coraggio e lealtà.