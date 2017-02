Ted Levine nel cast del sequel di Jurassic World

News





11/02/2017 |

Un nuovo attore è entrato a far parte ufficialmente del cast del sequel di Jurassic World. Ted Levine, infatti, ha raggiunto un accordo con la Universal Pictures e di conseguenza reciterà nel quinto capitolo del franchise nato nel 1993.



Levine, il cui ruolo non è stato specificato dalla produzione, lavorerà dunque accanto ai due protagonisti, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, e a Rafe Spall, Toby Jones e Justice Smith.



La regia è affidata a J.A. Bayona mentre Colin Trevorrow, papà di Jurassic World, ha scritto la sceneggiatura assieme a Derek Connolly.



La pellicola, che non ha ancora un titolo ufficiale, uscirà nel 2018.